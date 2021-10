Gravação de 'Gênesis' - Divulgação

Publicado 16/10/2021 05:00

Diretor geral de 'Gênesis', da Record TV, Edgard Miranda foi mais uma vítima do famoso e batido golpe de um aplicativo de mensagens. Ele compartilhou com amigos e familiares que criminosos estão se passando por ele com um número desconhecido, mas usando uma foto sua. A mãe do diretor recebeu uma mensagem dos impostores: "Agenda meu número novo, mãe. Meu celular quebrou e mandei pra assistência. Vou usar esse número por uns dias", escreveu o golpista. O diretor garantiu que não trocou de número.