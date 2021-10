Naldo entende a gravidade da pandemia, mas acha que os artistas são os mais penalizados - Gilvan de Souza

Publicado 16/10/2021 05:00

Está realmente difícil de Naldo Benny se recolocar com êxito no mercado. Depois de assinar com a Kondzilla Records, em busca de novas oportunidades, o cantor acabou rompendo com a gravadora e segue tentando, mais uma vez, decolar novamente na música. Desta vez, ele assinou com a gravadora Lisbon Group Music - nos EUA.



Naldo viu sua carreira ser quase que enterrada após o episódio de violência doméstica contra sua atual mulher, Moranguinho, em 2017. Desde então o cantor não emplacou mais hits e perdeu quase que completamente o espaço na mídia.