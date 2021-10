Jorge Sousa - Reprodução

Publicado 15/10/2021 20:52 | Atualizado 15/10/2021 20:57

No final do ano passado, Laura Keller anunciou a sua separação de Jorge Sousa após seis anos juntos. Na ocasião, o filho do então casal estava com quatro meses e a DJ acusou o parceiro de traição com uma mulher dez anos mais jovem e sua conhecida. Nesta sexta-feira (15), Jorge surpreendeu seus seguidores ao anunciar a gravidez da atual namorada Dayane Oliveira. "Vem mais um Jorginho por aí', escreveu na legenda o empresário.

Dayana, que é servidora pública, posou de lingerie vermelha e revelou a chegada do seu primogênito. "Meu amor, desde o dia em que te descobri aqui tudo mudou. Durmo e acordo pensando em você, tento fazer as melhores escolhas ao longo do dia por você, faço de tudo pra te passar somente bons sentimentos e boas vibrações. Você mal chegou e já não há nada que eu não faria por você. Em poucos meses você me transformou”, relatou a atual companheira de Jorge Sousa.



“Hoje vejo que você é o que faltava em mim. Agradeço a Deus por me permitir viver essa experiência linda e especial. Prometo cuidar de você e te proteger pro resto da minha vida. Serei tudo o que você precisar. Minha joia, meu bebê, a mamãe já te ama muito!”, completou.

Foi a própria Laura que apontou Dayana como pivô da sua separação. "Eu conheço a pessoa com quem ele está. Não só conheço, como recebi na minha casa. Ela dormiu na minha casa, ela comeu na minha casa, eu tratei ela [sic] como uma amiga. Não só tratei como amiga, como ela também se dizia uma fã e amiga. Sou muito otária, né?", declarou Laura.







