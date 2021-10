Pyong Lee - Reprodução / TV Globo

Publicado 15/10/2021 16:10

Pyong Lee apareceu nesta sexta-feira (15) para fazer um desabafo e acabou pedindo perdão aos seus fãs. Afastado há quatro meses das redes sociais desde o fim das gravações de 'Ilha Record', o ex-BBB chorou e e contou sobre o sumiço "Esses últimos tempos têm sido de reflexão para mim. Escrevi uma carta e queria compartilhar com vocês. Quase 100 dias longe das redes. Pela primeira vez na vida tive coragem de me confrontar, me enxergar sem filtro, sem ego, sem opiniões externas. Apenas eu, o mais verdadeiro eu, com tudo que já vivi de bom e ruim. Meus traumas e experiências, que só eu conseguiria conhecer e entender tão bem", começou ele. "É muito difícil reconhecer que temos um problema. A nossa mente não nos deixa enxergar. Às vezes, quando conseguimos ver, já é tarde demais. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 9 anos e meu pai e se afundou na depressão, eu o perdi aos 12 anos. A história é longa, mas o resultado o Brasil inteiro conheceu. O lado bom e ruim", começou o Pyong, que completou: "Nada justifica o homem que já fui, totalmente entregue a uma existência perdida. Me vi como jamais tinha visto (...), doeu, me entristeceu ver quem eu era e onde tudo estava me levando. Esse processo doloroso foi acompanhado de profissionais, líderes e Deus. (...) Me libertei, me renasci e encontrei minha identidade. Me reconheço como filho de Deus e abomino quem já fui".



Pyong acabou pedindo perdão a Sammy Lee por conta da separação do casal após uma suposta traição dele com a argentina Antonela Avellaneda dentro do reality da Record. "Não existia um segundo onde eu não me arrependesse profundamente de ter aberto uma ferida no seu coração. (...) Sammy, quem me dera ter percebido antes o verdadeiro valor da vida. Quem me dera se eu pudesse acordar todos os dias ao seu lado e ver seu sorriso e de nosso filho. Peço perdão por não ter sido o melhor, por não ter sido nem 1% do homem que você merece. Quero pedir perdão para meu filho, que apesar de não entender agora, teve uma parte de sua história escrita pelas minhas escolhas e atitudes horríveis. Prometo que vou me levantar todos os dias e ser diferente, melhor, para de ter orgulho de carregar meu sobrenome. Não por fama ou dinheiro".

"Hoje sei quem eu sou e minha história será um testemunho. O amor de Deus muda caráter sim e eu serei a prova viva. Espero que vocês me vejam muito por aí. Hoje tenho meus valores bem claros e definidos. Sammy, eu amo você e lutarei para sempre para ser digno da sua confiança novamente. Seria uma dádiva ser ao menos ser seu amigo. Estar perto de você é como um por do sol mais perfeito da primavera e eu seria louco de não lutar por isso", finalizou Pyong, que acabou confirmando a distância da ex-mulher e do filho Jack.