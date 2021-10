Felipe Prior - Reprodução

Publicado 15/10/2021 11:02

Felipe Prior foi furtado, na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo. Ele jogava bola perto do estádio da Portuguesa e, ao retornar para o veículo, um Montana, percebeu que o carro já não estava mais no lugar onde havia deixado. Prior registrou um boletim de ocorrência

"Infelizmente nosso país tá assim. Levaram meu carrinho. Tinha meu drone novinho dentro, que nunca usei. To put*, mano. E tinha um monte de fio da minha obra, que eu trabalho que nem um condenado. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu tava parado na rua, ali perto de onde jogo bola e levaram", disse o arquiteto no story do Instagram.