Publicado 15/10/2021 05:00

Essa é Carmem, personagem de Julia Lemmertz em 'Quanto Mais Vida, Melhor!', próxima novela das 19h, da Globo. Presidente da Wollinger Comésticos, a personagem sonha acabar com o império de Paula (Giovanna Antonelli), a quem culpa pela morte do grande amor de sua vida, Celso Terrare (Cândido Damm). Ela vigia sua arquirival de própria sala, com o uso de binóculo, tática que Paula repete do outro lado da trincheira imaginária, criada entre elas. Gabriel (Caio Manhete) é filho do seu primeiro casamento. O primeiro de vários. Mantém um caso de puro interesse com Marcelo (Bruno Cabrerizo). A trama, que marca a estreia de Mauro Wilson como autor de novelas, tem direção artística de Allan Fiterman e previsão de estreia em novembro.