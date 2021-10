Rodrigo Teaser volta aos palcos com plateia recheada de estrelas mirins - Divulgação

Rodrigo Teaser volta aos palcos com plateia recheada de estrelas mirins Divulgação

Publicado 15/10/2021 02:00

Recentemente, Rodrigo Teaser, cover de Michael Jackson, fez seu primeiro show após mais de 1 ano longe dos palcos com público presente. O cantor, compositor e dançarino paulistano marcou presença no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, em uma experiência que somou clássicos do legado de Michael Jackson e de sua carreira autoral.



fotogaleria

Na plateia, estavam atores e influenciadores mirins, como Allexandre Colman, Dudu Anulino, Gabriel Astolfi, Ju Fontana, Karlla Monick, Aimée e a promoter Alessandra. Juntos, eles prestigiaram o show e depois fizeram questão de ir dar um abraço no cantor, no camarim.