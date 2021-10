Oscar Magrini e Thaís Pacholek - Renato Cipriano / Divulgação

Publicado 14/10/2021 21:21

Oscar Magrini e Thaís Pacholek se encontraram nos bastidores da produtora Dodô Filmes, em São Paulo, para experimentar os figurinos do filme, 'Sistema Bruto', do diretor Gui Pereira. O longa conta a história de duas inseparáveis amigas que vivem a vida em alta velocidade. No elenco, além da dupla, estão nomes como Bruna Viola, Bruna Altieri, Giulia Massa, Marisa Orth, Jackson Antunes, entre outros, e conta também com a participação do piloto Rubens Barrichello. "A gente poder voltar ao set, voltar à tona com o nosso ofício não tem preço. É uma expectativa dobrada diante de tudo isso", assumiu Thais ao abraçar Magrini.