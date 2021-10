Rico Melquiades e Sthe Matos - Reprodução

Rico Melquiades e Sthe MatosReprodução

Publicado 14/10/2021 16:45

Rico Melquiades não esconde de ninguém que não vai muito com a cara de Bil Araújo e na madrugada desta quinta-feira (14), ele decidiu fazer uma intriga envolvendo o ex-BBB e ex-No Limite e Sthe Matos. "Eu sei que existe amizade entre homem e mulher. Lógico que existe e isso é normal, mas acha que o seu marido (na verdade é noivo) vai estar feliz de ver você alisando o Bil? Se fosse ao contrário, o Victor tivesse alisando uma mulher aqui, você ia estar como lá fora? Só que eu sei que não tem nada disso com você e ele porque eu lhe conheço. Sei que existe amizade de mulher com homem. Eu sei de tudo isso. Mas, tipo, jogue, Sthefane. Saia da sobra de Bil porque Bil não vai lhe dar o prêmio", comentou Rico.

Assustado com o alerta de colega de confinamento, a baiana se defendeu e garantiu que não está deixando ninguém influenciar no seu jogo. "Realmente, eu só estou vivendo isso mesmo porque realmente não sei jogar, nem esse negócio de estratégia. Lá fora, quando eu falei pra minha família e amigos que não fazia ideia do que é isso, todo mundo falou 'só seja você'. Aqui estou, realmente, sendo só eu. Tipo, assim, eu não tenho visão das coisas. Agora estou começando a me ligar das coisas. Várias vezes me vejo perdida aqui, sabe?", declarou, e acrescentou: "Você pode estar olhando dessa forma, mas, de verdade, de coração, não estou jogando o jogo de ninguém aqui. Eu nunca conversei sobre voto de ninguém aqui", explicou Sthe que assumiu ter prioridades no jogo: Mileide, Dynho e Bil.

Ao ouvir o nome do desafeto, Rico voltou a alfinetar: "Aqui é uma pessoa que vai ganhar. Tente olhar o Bil com outros olhos também. Tipo, tenta analisar ele pra ver se o jogo dele. Não tô dizendo que ele é uma má pessoa, mas tenta analisar. Sinto que ele não gosta de você, mas posso estar enganado".

"Não tô vivendo na sombra dele e de ninguém. Eu realmente estou meio perdida, mas não estou vivendo na sombra de ninguém. Eu julgo as pessoas pelo o que são comigo e não com os outros", finalizou Sthe Matos.