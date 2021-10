Andressa Urach - Reprodução

Publicado 14/10/2021 13:38

Andressa Urach compartilhou seu dia de ultrassom do segundo filho, Leon. O pequeno é fruto do relacionamento com o empresário Thiago Lopes, de quem Andressa ficou três dias separada, recentemente. Segundo ela, Leon está saudável e todo formado.



"Leon está com 17 semanas, 217g, 18cm e completamente formado. O papaizinho sempre presente com a mamãezinha (amo!)", escreveu a ex-Miss Bumbum. Após a separação, Andressa chegou a contar que Thiago havia cortado seu plano de saúde. Mas depois que reatou, afirmou que o empresário cuidaria dela e do bebê.