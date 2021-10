Camila Ângelo e Hulk - Reprodução Instagram

Publicado 14/10/2021 09:29

Nem mesmo a pandemia de Covid-19 impediu que Camila Ângelo, que está grávida de seu primeiro filho com o jogador Hulk, acompanhasse o marido na partida que o Atlético Mineiro enfrentou contra o Santos, no Mineirão. O craque foi poupado do jogado e assistiu tudo de camarote ao lado da ex-'sobrinha'. Os dois vibraram muito com a vitória do galo por 3x0.

Hulk tem outros três filhos, frutos do relacionamento com Iran Ângelo, que vem a ser tia de Camila. Iran rompeu relações com a sobrinha, após o namoro dela com Hulk se tornar público. Eles assumiram o relacionamento poucos meses após Hulk e Iran anunciarem a separação. Até então, eles estavam prestes a subir ao altar. A cerimônia milionária já estava nos preparativos finais.