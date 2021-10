Hugo Bonemer, Piettro e Luiza Lapa - Divulgação

Publicado 14/10/2021 05:00

Hugo Bonemer foi convidado pelo cantor Piettro para participar do seu próximo clipe. No vídeo de 'Hoje em Dia', dirigido por Tiago Nascimento, o ator vive uma relação amorosa junto ao cantor e a atriz Luiza Lapa. O clipe foi gravado em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, e estreia no dia 21 de outubro.