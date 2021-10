Sarah Poncio - Reprodução

Publicado 13/10/2021 20:47

Sarah Poncio usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para fazer um desabafo após receber mensagens de seguidores alegando que ela não trata o filho adotivo, Josué, e os biológicos, José e João, da mesma forma.



A influenciadora, que enfrenta um processo pela guarda de Josué, chegou a chorar e repetiu por várias vezes que amava os três herdeiros da mesma maneira. A confusão começou por causa de um vídeo em que ela entrega presentes do Dia das Crianças para os meninos e, segundo os seguidores, Sarah não dá atenção para Josué. "As pessoas cismam em ver coisas e me mandam coisas absurdas, alegando algo que não têm fundamento. Pelo amor de Deus, que tipo de mãe passaria por um processo demorado, arriscado e doloroso se não amasse e cuidasse? Ou passaria por tudo isso para depois fazer distinção entre filhos? Pelo amor de Deus”.

E ex-esposa de Jonathan Couto disse ainda que quando posta algo somente com Josué, as pessoas não falam nada, mas se ela aparece na companhia dos outros dois herdeiros sem o pequeno, sempre recebe uma enxurrada de críticas. “Tem sido uma coisa que mexe muito comigo. Eu o amo, ele é meu filho e eu vou fazer de tudo por ele, para ele se sentir amado, para ele se sentir bem. Tudo que eu faço para um, eu faço para o outro, eu tenho o maior zelo”, finalizou.