Gardênia Cavalcanti - Divulgação

Gardênia CavalcantiDivulgação

Publicado 13/10/2021 18:03 | Atualizado 14/10/2021 08:49

Gardênia Cavalcanti ainda está emocionada por ter apresentado o evento comemorativo aos 90 anos do Cristo Redentor. Madrinha de várias ações sociais do santuário, a apresentadora do 'Vem Com a Gente', da Band Rio, esteve ao lado do padre Omar Raposo, padre Jorjão e padre Damasceno na foi cerimônia na Catedral Metropolitana, no Centro do Rio.

Gardênia falou sobre o trabalho de ajuda aos mais necessitados, que participa há um tempo. "É um lindo trabalho de acolhimento à população em condição de vulnerabilidade social. É uma honra ter a função de acompanhar e confirmar atos solenes como testemunha. Tenho que levar uma mensagem de amor e propagar o que fazemos pelo próximo. O Padre Omar é incansável nessa luta pelos menos favorecidos. O Cristo é nosso cartão postal, uma das sete maravilhas do mundo e muita gente não imagina a quantidade de ações sociais que são realizadas para ajudar aqueles que precisam. São mais de 15 ações, para mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, refugiados, idosos. O santuário espera arrecadar até o final do ano 500 toneladas de alimentos", explicou a apresentadora.

A programação pelo quase um século de um dos cartões postais mais famosos do mundo acontece até o próximo sábado (16).