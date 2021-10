Marcílio Moraes - Reprodução

Publicado 14/10/2021 05:00 | Atualizado 14/10/2021 06:25

Roteirista e autor de várias novelas da Globo e da RecordTV, Marcílio Moraes resolveu expor a emissora da família Marinho ao contar que as reclamações públicas de não receber os direitos de exibição de suas obras que foram ao ar no Canal Viva, deram certo. Ele acredita ter sido o primeiro novelista a ganhar pela reapresentação de uma trama e garante que vários colegas de profissão não receberam um tostão.

"Estou aqui para tirar o boné para a TV Globo, que decidiu pagar pela exibição da minha novela 'Sonho Meu', no Canal Viva. Perguntei a vários colegas autores e fiquei sabendo que nenhum deles até hoje recebeu pela exibição no Canal Viva. Será mesmo que sou o primeiro? Não importa, o que quero expressar é o desejo de que a atitude da Globo seja um bem-vindo sinal de que de que a empresa está disposta a negociar com os autores roteiristas a ampla remuneração pela exibição pública das nossas obras. Valeu, Globo", admitiu Marcílio.

A coluna procurou a Assessoria de Comunicação da emissora, que enviou uma nota: "A Globo efetua todos os pagamentos referentes aos direitos conexos devidos aos seus talentos, reconhecendo a importância da preservação dos direitos de propriedade intelectual".