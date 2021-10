Deolane ganha pulseira de diamantes do amigo Carlinhos Maia - Reprodução Instagram

Deolane ganha pulseira de diamantes do amigo Carlinhos Maia Reprodução Instagram

Publicado 16/10/2021 05:00 | Atualizado 16/10/2021 06:20

Carlinhos Maia e a advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, formam a mais nova dupla de melhores amigos do pedaço. Com menos de seis meses de amizade, os dois já mostraram que o que vale não é o tempo e sim a intensidade da relação entre eles. Para se ter uma ideia, recentemente Carlinhos presenteou a nova amiga com uma pulseira toda cravejada de diamantes. Achou pouco? Ainda compartilharam o mimo com os fãs, no Instagram. Um amigo desse, bicho...