Zilu Godoi - Reprodução

Zilu GodoiReprodução

Publicado 16/10/2021 10:36 | Atualizado 16/10/2021 10:54

Zilu Godoi ficou incomodada com as críticas que recebeu após o selinho em uma amiga. Neste sábado (16), a ex-mulher de Zezé Di Camargo rebateu os seguidores por conta do episódio no dia do aniversário de Carmen Gusmão e avisou que se fosse gay não seria um problema em sua vida.



"Oi, meus amores. Fiz uma brincadeira no dia do aniversário da Carmen: a gente deu um selinho de brincadeira, porque ela é minha amiga/irmã, como faço com minhas filhas, com minha mãe, com minhas irmãs. É uma brincadeira, tá? Isso não tem nada a ver. Mesmo se não fosse, qual seria o problema? Qual seria o problema se eu fosse gay?", começou a empresária.



"Eu acho que isso é puro preconceito em pessoas deixando de me seguir por essa situação, mas não me importo, sabe por quê? Só quero aqui pessoas que gostem de mim, independente da minhas escolhas, independente do que eu faço, independente de quem eu sou. Sabe por quê? Porque eu sou muito bem resolvida e isso não me afeta de maneira nenhuma, mas, se afeta vocês, não precisa me seguir. Só quero pessoas que realmente gostem de mim", explicou Zilu, que completou.



"Não me importo com quem é preconceituoso deixar de me seguir e sair das minhas redes sociais. Quero pessoas de cabeça aberta, pessoas do bem, pessoas que sabem respeitar o direito do próximo, porque eu respeito e gostaria muito de ser respeitada, tá? Amo vocês, amo as pessoas que me seguem aqui, de verdade".









View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)