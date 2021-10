Marcelo Adnet na gravação oficial do samba da Acadêmicos do Sossego - Divulgação

Marcelo Adnet na gravação oficial do samba da Acadêmicos do Sossego Divulgação

Publicado 16/10/2021 05:00

O Acadêmicos do Sossego gravou a faixa oficial do seu samba-enredo para o Carnaval de 2022. A gravação contou com uma participação mais do que especial, do humorista e compositor, Marcelo Adnet. A novidade foi divulgada através das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15.

O humorista integra o time de compositores da obra da escola, composto por Diego Tavares (in memoriam), Junior Fionda, Marcelinho Santos, Thiago Martins, Yago Pontes, Diego Nogueira, Rod Torres, Deodônio Neto, Gabriel Machado e Paulo Beckham. A faixa embala o enredo "Visões Xamânicas" da Azul e Branca do Largo da Batalha.

O presidente da agremiação, Hugo Júnior falou sobre a gravação da participação especial do humorista. "O nosso samba-enredo já tem uma grandiosidade, é um verdadeiro hino que os compositores nos deram de presente. A participação do Adnet veio para deixá-la ainda mais especial", revelou Hugo.

O Acadêmicos do Sossego será a 7ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, encerrando o primeiro dia de desfiles da Série A na Sapucaí.