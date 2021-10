Dudu Nobre e Adriana Bombom - Reprodução/Montagem

Dudu Nobre e Adriana BombomReprodução/Montagem

Publicado 16/10/2021 05:00

Esta coluna, que tem amigo em tudo quanto é lugar, soube que no início deste ano, as duas filhas de Adriana Bombom e Dudu Nobre saíram do colégio onde elas estudavam, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Entre os vizinhos do condomínio onde moram e ex-colegas de turmas de Olívia, de 19 anos, e Thalita, de 18, os comentários são que o pai das jovens não quis mais pagar as altas mensalidades escolares, já que as duas tinham desempenhos sofríveis. Como esse trio aqui mata a cobra e mostra o pau, o sambista e a apresentadora foram procurados.



"Isso não existe. Jamais deixaria de pagar estudos para as minhas filhas. A Thalita já está com 18 anos e ela chegou para mim e disse que não estava se adaptando aos estudos remotos e que iria parar para voltar no ano que vem fazendo supletivo. Ela continua fazendo os cursos de teatro e outras aulas que a ajudam na produção de conteúdo. A Olívia já terminou e está seguindo a carreira dela. Não é verdade e eu fico impressionado com a maldade das pessoas", explica o cantor à coluna.



Dudu Nobre, que é casado com Priscila Grasso há 11 anos e tem mais dois filhos, João Pedro e Alícia, disse que planos de saúde e educação são primordiais na sua vida. "Quem me conhece, sabe que eu não abro mão. Trabalho para dar saúde e escola aos quatro filhos", concluiu o sambista.



"Quem tem que saber o que é melhor para os filhos são os pais e a nossa obrigação é manter as crianças na escola. Não importa se já é maior, não importa se repetiu um ou dois anos, não importa que quer fazer supletivo. Não tem que querer e eu já perguntei quando elas vão voltar a estudar. A Olívia tem dois anos fora do colégio e Thalita desde o ano passado não frequenta o colégio e por mais que eu fale, as coisas não mudam", admite Adriana Bombom, que não quis falar sobre a sua relação com o ex.

Dudu Nobre e Adriana Bombom se casaram em 2001 e se separaram oito anos depois.