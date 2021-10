Amanda Sampaio Rodrigues Martins e Lary Bottino - Reprodução

Publicado 14/10/2021 05:00 | Atualizado 14/10/2021 06:21

Última peoa a entrar em 'A Fazenda 13', Lary Bottino já se meteu em algumas polêmicas dentro da sede de Itapecerica da Serra. Do lado de fora, mãe da influenciadora, que mais parece uma irmã, Amanda Sampaio Rodrigues Martins, acompanha 24 horas as brigas, as confusões e as atitude de Larissa e já decretou que quer a filha longe de Rico Melquiades. "Não concordo com o jogo dele, não acho que esteja sendo ele, pois aqui fora o Rico não tem e não teria esse tipo de comportamento. Eu o vejo como um grande jogador, mas um jogo perigoso, pois consegue despertar os piores sentimentos nas pessoas", explica. Torcendo para que a filha chegue à final da atração, Amanda não sabe o que Lary pretende fazer com o prêmio, caso ganhe o reality da RecordTV. Ela admite ainda que o interesse da peoa em Bil Araújo não é estratégia de jogo.

A Lary é muito amiga do Gui desde antes de eles conhecerem a Anitta. E ela sempre ouviu muito o Gui. Só que agora, na Fazenda, está todo mundo achando que ele está manipulando ela por eles serem amigos. O quanto isso pode ser prejudicial pra Lary lá dentro e aqui fora?

A minha filha é muito amiga, sim! Se entrega e é muito intensa em suas relações, porém, tem muita personalidade e suas próprias convicções. Obviamente, durante o andamento do jogo, as pessoas se unem a quem tem mais afinidade e eles já tinham isso antes, mas de forma alguma está sendo manipulada. Como falei antes, amigos nunca atrapalham, amigos se ajudam mutuamente. Muito pelo contrário, vejo outra pessoa sendo manipulada e muita gente passando pano.

Assim como Lary é amiga do Gui aqui fora, ela também é do Rico. E o Rico tem se mostrado bem forte no jogo por estar sendo ele mesmo. Mas ela tem estado afastada do Rico por não concordar com a postura dele no jogo e afirma que amigo de verdade não passa a mão na cabeça sempre. Será que o Rico não seria a pessoa ideal para a Lary fazer aliança?

Acho que ela precisa seguir seu coração e seus princípios, e não quem se mostra mais forte, até porque lá dentro são intensidades diferentes, sentimentos à flor da pele. Como mãe, espero que ela fique longe, sim! Não concordo com o jogo dele, não acho que esteja sendo ele, pois aqui fora ele não tem e não teria esse tipo de comportamento. Vejo ele como um grande jogador, mas um jogo perigoso, pois consegue despertar os piores sentimentos nas pessoas, uma linha tênue entre o céu e o inferno, fora a maneira que usa o ponto fraco das pessoas para humilhar, se engrandecendo e se beneficiando dentro da casa. Como telespectadora é muito bom ver o circo pegar fogo, agora para uma convivência diária não entendo como as pessoas minimizam suas ações.

Ela tem investido bem no Bil, que já disse não querer se envolver com ninguém lá dentro, e até dorme de conchinha com ele. Pelo que você conhece da sua filha, acha que ela esteja afim do Bil ou é parte de alguma estratégia? Acredita que role algo entre eles lá dentro?

Não acho que seja estratégia, não, acho que ela está vivendo intensamente o convívio lá dentro e aproveitando ao máximo a oportunidade concedida. Não tenho como falar pelo Bil, mas se depender dela, rolaria sim (risos). Ela é bem determinada, sabe o que quer e vai em busca.

Lary disse o que deve fazer com o prêmio, caso ganhe?

Não tivemos tempo de conversar sobre isso, mas acredito que seja ajudar a família, amigos e compraria nossa casa própria.

O que tem achado da participação dela como um todo? Está orgulhosa?

Muito orgulhosa, mesmo com a pressão de um confinamento, vejo Lary sendo Lary, muito autêntica, sendo feliz, se posicionando de maneira coerente, amiga de quem ela tem afinidade, bem participativa nas tarefas e obrigações coletivas.

Acha que a polêmica envolvendo a pulseira da Ariadna, que no fim das contas ficou tudo em paz, pode prejudicar a Lary? O que achou dessa confusão toda?

Acho que houve uma falha de comunicação entre as duas e logo cresceu, pois rendeu frutos. Isso prejudicou muito a Lary aqui fora, já que os perfeitos da Internet aguardam pelos imperfeitos para destilar veneno, propagar ódio, raiva. Infelizmente existe um tribunal na internet que julga e condena as pessoas sem o mínimo direito de defesa ou apuração dos fatos. Não acredito que possa prejudicar a Lary lá dentro, já que nesse reality o público pode acompanhar 24h e, com isso, vai descobrir a pessoa generosa e incrível que ela é. Ninguém sustenta personagem tanto tempo. Acho que o pior já passou e as duas, inclusive, já se resolveram. Já houve até um pedido de desculpas público para a Lary e achei isso muito digno. Obrigada por me dar esse espaço para esclarecer, sempre vamos ter a turma do ódio por aí, mas de que vale lutar se a gente não acreditar que a turma do bem sempre vence?!