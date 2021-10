Gabriela Rocha - Flauzilino Jr / Divulgação

Gabriela RochaFlauzilino Jr / Divulgação

Publicado 14/10/2021 02:00 | Atualizado 14/10/2021 06:28

Gabriela Rocha está radiante com os números que atingiu nas plataformas digitais e que transformou seu canal no Youtube, um dos mais vistos no segmento gospel no mundo: 2,3 bilhões de visualizações e 7, 2 milhões de inscritos.

A cantora, que iniciou sua carreira participando do concurso 'Jovens Talentos' no programa Raul Gil, está com um EP no mercado, 'CÉU'. O álbum tem cinco músicas novas e uma delas, ''Lugar Secreto', estourou em todo Brasil e já conta com mais de 480 milhões de acessos no YouTube. 'Hosana', 'Eu e o Rei', 'Correrei', 'Estou Seguro' e uma regravação de 'A Ele a Glória' são as outras faixas do trabalho.

Aos 27 anos, Gabriela tem 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e figura na lista da Deezer das 20 mulheres mais ouvidas do Brasil, ao lado de nomes como Beyoncé, Anitta, Marília Mendonça, Dua Lipa e Ariana Grande.