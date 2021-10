Lara, filha de Junior Lima e Mônica Benini - Reprodução

Lara, filha de Junior Lima e Mônica BeniniReprodução

Publicado 14/10/2021 15:48 | Atualizado 14/10/2021 15:51

Já se passaram quatro dias, mas só nesta quinta-feira (14), que Junior Lima anunciou a chegada da filha, Lara. A menina, fruto do seu casamento com Mônica Benini, nasceu no domingo, dia 10 de outubro, 'super saudável", como descreveu o irmão de Sandy e o caçula de Xororó e Noely.

Junior e Mônica são pais de Otto, de 4 anos, e quase não mostram o filho mais velho. Só que dessa vez, o cantor surpreendeu os fãs e compartilhou logo o rostinho da menina. "E não é que chegou o momento tão esperado aqui em casa? Lara nasceu no dia 10/10, super saudável! Não consigo descrever o tamanho da felicidade! Fomos inundados por uma dose gigantesca de amor! A sensação é de completude e de uma gratidão sem fim. Obrigado, filha, desde já! Seja muito bem-vinda à nossa família! ", escreveu o pai.