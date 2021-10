Rafael Ilha - Reprodução

Publicado 14/10/2021 15:09 | Atualizado 14/10/2021 15:20

Rafael Ilha e sua mulher, Aline Kezh, foram os convidados desta quarta-feira (13), do podcast apresentado pelo casal Deborah Albuquerque e Bruno Salomão. Um trecho do bate-papo chamou a atenção desta coluna. Nele, o campeão de 'A Fazenda 10' detona a atriz e influenciadora digital Duda Reis, por conta do relacionamento que ela teve com o cantor Nego do Borel.

"Aquela Duda Reis é insuportável. Ela tem problema. Pra mim ela levou um chá de pir*ca que ela não consegue esquecer. Se eu tenho um marido que é um agressor do jeito que ela falou, que bate, que faz isso e aquilo, aterroriza e agride de outras formas emocionalmente e psicologicamente, eu quero ele vá pra Marte, quero que ele morra. Mas você ficar falando todo dia, toda hora da pessoa", disse o ex-Polegar.