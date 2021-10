Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução

Publicado 14/10/2021 06:49 | Atualizado 14/10/2021 07:01

Durante participação ao vivo no TVZ, do Multishow, Diogo Nogueira finalmente abriu o jogo sobre o que o cartório da Barra da Tijuca (15º Ofício de Notas) foi fazer na casa de Paolla Oliveira. Em bate-papo com o cantor Dilsinho, o apresentador da temporada da atração não se aguentou e resolveu esclarecer a fofoca que tomou conta da internet no último fim de semana.

fotogaleria

Diogo, conforme antecipado por esta humilde coluna, confirmou que o serviço nada tinha a ver com oficializar sua união com a atriz. “Dilsinho, sabe o que acontece? Não casamos. A gente começou um namoro há pouco tempo. Se eu não me engano tem cinco, seis meses”, disse o sambista.



Ele ainda confirmou outra informação nossa: o fato de estarem de branco quando receberam o escrivão ter sido pura coincidência: “Por acaso a gente estava de branco. Por coincidência. E quando, se eu for casar com ela, pode ter certeza que vai ser anunciado”, completou. Paolla também participou do programa, mas virtualmente.

Como adiantamos, na última segunda-feira, Paolla Oliveira solicitou o drive thru do cartório em sua casa por conta de um serviço burocrático de escrituração. Os dois estavam de branco, na ocasião, por ser uma sexta-feira.