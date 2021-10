Israel e Rodolffo - Divulgação/Flaney Gonzallez

Israel e RodolffoDivulgação/Flaney Gonzallez

Publicado 13/10/2021 19:25

Após 15 meses sem poder fazer shows por conta da pandemia da Covid-19, Israel e Rodolffo retomaram a agenda de shows e foram surpreendidos com os ingressos esgotados, respeitando as normas de segurança das cinco cidades que se apresentaram nos últimos dias: Bento Gonçalves e Nova Araçá, no Rio Grande do Sul, São Paulo, de Capitólio, Minas Gerais, e Cuiabá, Mato Grosso.

“Estávamos ansiosos para essa volta aos shows, poder subir no palco e estar junto do nosso público novamente. Em todas as cidades que passamos, os ingressos esgotaram rapidamente e ficamos impressionados com isso. Só temos a agradecer por tudo o que está acontecendo em nossas vidas”, comentou Israel.



"O melhor de tudo foi ver o público cantando em uma só voz nossas músicas de sucesso há mais de 10 anos como ‘Marca Evidente’, ‘Casa Mobiliada’ e ‘Conselho’. Além, claro, dos hits mais recentes também ‘Batom de Cereja’, ‘Só de Sacanagem’, ‘Faz Amor Comigo Só Hoje’ e ‘Melhor que Muita Gente’. É de arrepiar esse amor e carinho que os nossos fãs e admiradores tem por nós”, completou Rodolffo. A dupla gravou recentemente o novo projeto audiovisual “Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília”, que será lançado em breve. No repertório, 18 músicas inéditas – duas delas tem Rodolffo como um dos compositores – e participações especiais de Juliette Freire, Maiara & Maraisa, Kevinho e o duo LT.