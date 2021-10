Paula Lima - Divulgação

Paula LimaDivulgação

Publicado 13/10/2021 14:38

Sucesso nas redes sociais, Paula Lima, de 24 anos, vai representar o estado de São Paulo no concurso Miss Bela Brasil. E não é a primeira vez que a beldade participa de uma competição. Recentemente, ela foi uma das participantes do 'Bela do Verão', reality da RedeTV!.

Paula também é musa da Vai-Vai e do Corinthians.No carnaval de 2020, ela foi musa da Acadêmicos do Tucuruvi. A jovem conta que entrou no concurso para ganhar. "O importante é competir, mas quero muito ganhar. Acredito que mais portas no mundo da moda vão se abrir para mim", afirma.

Ela garante que o corpo sarado que chama atenção no Instagram está longe de ser uma obsessão. "Não sou obcecada por isso. Tenho uma boa alimentação aliada a exercícios físicos, mas me permito comer umas besteiras. Equilíbrio, este é o segredo”, conclui.

O Miss Bela do Brasil aposta na beleza da mulher brasileira, que é bem eclética, com variedade de tons de pele e diversidade de corpos. Cada estado, além do Distrito Federal, será representado por uma menina, totalizando 27 participantes.

As inscrições para o concurso podem ser feitas pelo site Miss Bela do Brasil.