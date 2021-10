Liziane Gutierrez e Faby Monarca batem boca na internet - Reprodução Instagram

Publicado 13/10/2021 10:33

Ex-peoa desta edição de 'A Fazenda', Liziane Gutierrez bateu boca com a modelo e ex-'Power Couple', Faby Monarca. Tudo começou quando Faby resolveu comentar que acredita que Liziane esteja usando o affair com a ex- 'Ilha Record', Antonella Avellaneda. "É cada papagaiada que inventam pra se manter na mídia... Vergonha alheia dessas mulheres", escreveu a loura.

A influencer não gostou nada e rebateu soltando o verbo pra cima de Faby Monarca. "Você é a que implora pra entrar na Fazenda há séculos, né? Ah tá, entendi. Precisa ter vergonha não, amore. Pago minhas contas, sou independente e só desejo o bem ao próximo. E jamais me envolveria com alguém pra me manter na mídia. Guarda seu miado pra milésima tentativa da Fazenda, só que ano que vem", disse Liziane.