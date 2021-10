Rafa Kalimann - Reprodução

Rafa KalimannReprodução

Publicado 13/10/2021 05:00

Esta humilde coluna pode perder um amigo, mas não deixa passar batido uma boa fofoca. O nosso trio bem informado soube que Rafa Kalimann foi chamada para ser a capa e ter um editorial exclusivo de uma das revistas mais conceituadas do país no universo da moda. Só que esse 'chamado' não foi pelos lindos olhos verdes e o corpão da ex-BBB. A influenciadora, que tem uma marca de roupas, pagou alto para ser o destaque da publicação e fotografar com um figurino de sua empresa. Aliás, isso vem sendo uma prática comum no mercado das revistas de moda quando se envolve grandes estrelas. Geralmente, a negociação gira em torno de R$ 80 mil para cima.



A coluna procurou a assessoria de Rafa Kalimann para checar a informação: "Não procede. Não houve qualquer condição conforme as citadas", diz o comunicado.