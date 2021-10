Natacha Horana - Reprodução

Publicado 13/10/2021 05:00

Natacha Horana decidiu se mudar para os Estados Unidos há dois meses a fim de estudar teatro e dança, em Los Angeles. O que a ex-bailarina do Faustão não esperava era conseguir trabalhar em uma produção em tão pouco tempo. Natacha recebeu o convite do diretor e produtor, RJ Collins, para participar do curta-metragem 'Dont't Suck', gravado na vizinha Las Vegas. "É uma comédia bem bacana e eu participo de três cenas, sendo que em uma delas, eu tenho diálogo com o ator principal. Pode parecer pequeno, mas eu estou muito feliz com essa oportunidade. É a primeira vez que participo de um filme", conta Natacha, que pretende continuar morando no exterior e quem sabe seguir a carreira de atriz. "Sempre foi meu sonho fazer cinema e estou aqui para ser feliz e correr atrás dos meus objetivos", explicou.