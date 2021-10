Thiago Silva e Neymar - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Thiago Silva e NeymarAlexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 12/10/2021 13:07 | Atualizado 12/10/2021 13:07

Depois da irmã, Rafaella Santos, e do pai, Neymar, mais uma pessoa resolveu meter a colher na treta entre Galvão Bueno e Neymar Jr: Thiago Silva. O zagueiro da seleção brasileira e do time inglês Chelsea saiu em defesa do parceiro dos gramados que, em meio a confusão com o narrador principal da Globo, anunciou a sua despedida da camisa amarela. O atacante assumiu que a Copa do Mundo do Catar, no ano que vem, poderá ser a última de sua carreira, por conta da idade - 34 anos em 2026 - e também pela pressão em suas costas. Neymar foi chamado de 'idiota' por Galvão no final da partida contra a Colômbia pelas Eliminatórias do Mundial no domingo (10).

Post de Thiago Silva Reprodução 'Se você precisar de alguém que seja forte por você, saiba que sempre estarei aqui! A família Silva te ama", escreveu o zagueiro, de 37 anos, nos Stories do Instagram na manhã desta terça-feira (12).