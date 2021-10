Juliette janta com ex de Anitta - Reprodução

Juliette janta com ex de AnittaReprodução

Publicado 12/10/2021 07:54

Depois do passeio de lancha no Rio de Janeiro no maior clima de intimidade com o empresário Daniel Trovejani, ex-namorado de Anitta, Juliette Freire agora foi vista jantando com o rapaz em um restaurante de Petrolina - PE. Na imagem, aparentemente os dois aparecem sentados lado a lado à mesa.

No flagra da lancha, registrado por um paparazzo, Juliette e Daniel apareciam bem à vontade. As imagens levaram os fãs a especularem se os dois não estariam se conhecendo melhor. A coluna aguarda as cenas dos próximos capítulos...