Kerline e Arcrebiano, o Bil, do 'BBB 21'Reprodução/Montagem

Publicado 12/10/2021 05:00

Depois que Bil Araújo finalmente confessou em 'A Fazenda' que de fato viveu um affair com Kerline Cardoso, sua colega de confinamento no 'BBB 21', esta coluna procurou a ex-sister para saber o que ela tem a dizer depois de ter visto seu nome virar chacota na internet, há alguns meses, por ter trocado beijos com o bonitão. Acontece que inicialmente o modelo a teria tratado mal e a bloqueado quando descobriu que o affair havia vazado, e Ker se sentiu humilhada com a postura do rapaz. Quando questionada sobre o por que de Bil não ter admitido publicamente, na época, Ker diz acreditar que tenha sido para não deixar de ganhar engajamento com um 'shipper' do momento.



"O Bill não queria ser atrelado a nenhum relacionamento pra não perder pontos com os fãs do shipper pós-BBB (internautas torciam para ele ficar com Juliette), que era muito forte na internet. Mas é isso, uma hora a verdade aparece", diz Kerline, que afirmou ainda ter sido informada que o próprio Bil quem teria vazado o affair entre eles.



"Na época, recebi que 'vazou' da boca do próprio Bil a informação sobre a gente ter ficado. Recebi muitas mensagens dos fãs do shipper me xingando e acusando de mentirosa, na ocasião", lembra. Ainda segundo Kerline, foi difícil lidar com os comentários maldosos. "Eu confesso que levei até certo ponto na esportiva, até que as acusações começaram a ficar mais sérias".