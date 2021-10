Juliano Laham e Raphaela Palumbo - Reprodução Instagram

Publicado 11/10/2021 13:58 | Atualizado 11/10/2021 14:02

Depois que esta coluna noticiou que Raphaela Palumbo, então namorada do ator Juliano Laham, negou o fim do relacionamento com o artista, ao ser procurada por nós, na última terça-feira, a apresentadora do Shoptime voltou atrás e resolveu abrir publicamente que está solteira.

Raphaela Palumbo nega término com Laham após polêmica com Letícia Almeida vir à tona Reprodução WhatsApp

Pra quem não está entendendo nada, a gente explica: Os nomes de Raphaela e Laham viraram assunto na internet, na última terça-feira, após vazar uma carona do ator com a atriz Letícia Almeida, sua colega de elenco em 'Gênesis'. De acordo com os prints e imagens vazados, Letícia esteve no condomínio que o então casal morava, na Zona Oeste do Rio, enquanto Raphaela estava em viagem a Fernando de Noronha. A apresentadora descobriu, através de uma notificação do condomínio, sobre a presença de Letícia no local.

Letícia, por sua vez, tratou logo de negar que tivesse ido ao condomínio dando carona a Laham. Mas ela foi desmentida por imagens de câmeras de segurança da portaria do local. Foi então que Laham se pronunciou confirmando a polêmica carona, o que mais uma vez acabou desmentindo Letícia, e ainda disse que na ocasião em que ele esteve no carro da atriz, ele já não namorava mais Raphaela. A declaração do ator não bateu com a versão de Raphaela dada a esta coluna, já que no dia em que tudo veio à tona, Raphaela disse que o namoro ainda estava de pé.

Em resumo, pelo visto Laham não mentiu quando disse que o relacionamento já estava acabado antes de Letícia ir ao condomínio e Raphaela descobrir a presença dela pela tal notificação em seu celular. Era Raphaela quem estava mesmo namorando sozinha!

Em tempo: nesta segunda-feira (11), após esta coluna noticiar a versão de Raphaela sobre o fim do namoro, ela publicou o seguinte pronunciamento no story do Instagram. "Diante das notícias que vem circulando nos últimos dias, gostaria de dizer que não tenho mais um relacionamento com o Juliano. Peço que respeitem o momento, tanto meu quanto dele", disse a moça.