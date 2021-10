Tiago Leifert não comandará o 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 11/10/2021 11:15 | Atualizado 11/10/2021 11:17

Após Tadeu Schmidt ser anunciado oficialmente como novo apresentador do 'Big Brother Brasil', Tiago Leifert se manifestou publicamente sobre a escolha do colega de emissora para ser seu substituto. Leifert teceu elogios ao ex-'Fantástico' e cobrou que ele não deixe os brothers 'pipocarem' (fiquem em cima do muro com medo de se comprometer no jogo).

"O querido Tadeu Schmidt é a escolha ideal para o BBB: inteligente, experiente e bem humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu. Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você. Não deixa eles pipocarem. Vai com tudo", escreveu o apresentador no story do Instagram.