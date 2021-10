Cremosinho - Reprodução Instagram

Publicado 11/10/2021 10:52

Wesley Safadão foi surpreendido por uma homenagem pra lá de inusitada do influenciador digital Cremosinho. O rapaz mostrou ao cantor, durante uma transmissão ao vivo, que tatuou as iniciais do forrozeiro em uma de suas nádegas. Cremosinho ainda brincou com o local escolhido para o desenho.

"Uma tatuagem em sua homenagem, num lugar que ninguém dá de primeira. Mas com você, Safadão, foi de primeira", brincou Cremosinho. "Ele tatuou WS no carretel", completou Tirulipa. "Vê se eu dou conta", escreveu Safadão ao compartilhar imagens do momento em que Cremosinho mostra a nova tattoo.