Fernando Zor e Maiara - Reprodução de internet

Publicado 11/10/2021 05:00

Quem vê Maiara, dupla de Maraisa, toda bem resolvida nas redes sociais, após mais um término com o ex, o sertanejo Fernando Zor, não imagina que por onde ela passa não esconde de ninguém o desejo de reatar o relacionamento como sertanejo, que faz dupla com Sorocaba. Até mesmo com pessoas que mal conhece a sertaneja tem comentado sobre a saudade que sente do ex-noivo.



O relacionamento de Maiara e Fernando foi marcado por muitas idas e vindas e, o último término aconteceu em setembro deste ano. Recentemente, em entrevista a um podcast, Fernando Zor se derreteu ao falar de Maiara. "Ela era incrível, gente. É incrível. Uma das melhores fases da minha vida", disse o cantor.



A coluna, que é do bem e torce pelo amor, aguarda as cenas dos próximos capítulos.