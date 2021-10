Cartório compartilhou clique de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira e gerou burburinho - Reprodução Instagram

Cartório compartilhou clique de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira e gerou burburinho Reprodução Instagram

Publicado 11/10/2021 05:00

Uma publicação do perfil oficial do cartório do 15º Ofício de Notas, da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, deixou os fãs de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira enlouquecidos com a possibilidade de o casal ter se casado na última sexta-feira. O post era de uma foto dos dois vestidos de branco e, na imagem, a atriz ainda aparecia segurando uma orquídea.



Nem Paolla, nem Diogo, muito menos o cartório confirmaram se, de fato, tratava-se de uma cerimônia do casal do civil. O cartório, inclusive, correu para apagar a publicação após a grande repercussão da foto. Mas esta coluna, que tem amigos em todo lugar, descobriu com pessoas próximas à atriz que não foi dessa vez. Não teve casamento, nem união estável ou pacto antenupcial.



Tratava-se de um serviço burocrático de escrituração solicitado por Paolla, em sua residência, através do esquema drive thru do cartório. Ocorre que o namorado sambista dela já estava por lá e acabou saindo na foto. O fato dos dois estarem de branco também foi pura coincidência, afinal, era uma sexta-feira, se é que me faço entender. Nota-se que a atriz nem produzida estava, ela aparece de cara lavada na foto, o que é mais um indicativo de que não era uma cerimônia.



A publicação do cartório, que foi retirada do ar, tinha a seguinte legenda: "Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente tabelião substituto Paulo Velozo. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho".

Paolla e Diogo Nogueira assumiram há poucas semanas o relacionamento. Desde então, eles vêm se mostrando muito apaixonados um pelo outro, além de distribuírem declarações carinhosas e chuva de elogios ao outro. A atriz, inclusive, tem sido presença confirmada nos bastidores dos shows do sambista.