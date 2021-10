Juliette e Rodolffo - Reprodução Instagram

Juliette e Rodolffo Reprodução Instagram

Publicado 10/10/2021 13:10

Uma publicação de um fã clube que adora shippar os ex-BBBs Juliette Freire e Rodolffo Matthaus como um casal chamou a atenção desta coluna. Nela, o administrador do perfil afirma com todas as letras que os dois formam, sim, um casal. Até aí, seria mais uma especulação de fã se não fosse por um detalhe muito importante: o post tem uma curtida de ninguém menos que Rodolffo.

Sim, caro leitor, a curtida do sertanejo pode ter sido apenas 'sem querer', como a maioria dos famosos afirma quando é pego curtindo algo comprometedor, ou pode nos dizer muito sobre o novo status de relacionamento dos dois.