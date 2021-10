Jonathan Couto, Sarah Poncio e os filhos João, José e Josué - Reprodução Instagram

Jonathan Couto, Sarah Poncio e os filhos João, José e JosuéReprodução Instagram

Publicado 10/10/2021 12:14

Em resposta a seguidores do Instagram, Jonathan Couto, ex-marido da influenciadora digital, Sarah Poncio, respondeu um questionamento: 'ama a mãe dos seus filhos?' O empresário então não poupou palavras ao falar da ex, que é mãe de três de seus quatro filhos.

"Pra sempre. O amor não acaba, ele se transforma, assim como as fases da vida mudam", escreveu ele, que é pai de José, João e Josué, todos do relacionamento com Sarah.