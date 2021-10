Paolla Oliveira compartilha primeiro clique com Diogo Nogueira - Reprodução Instagram

Publicado 09/10/2021 13:11

Desde que assumiu o namoro com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira não tem escondido de ninguém o quanto está apaixonada pelo sambista. Depois de algumas declarações fofas sobre seu relacionamento com o cantor, a atriz finalmente compartilhou a primeira foto do casal em suas redes sociais.

Esta é a primeira vez que Paolla compartilha foto com o amado, apesar de os dois já terem sido fotografados juntos em público algumas vezes. Na legenda da foto, a atriz se limitou a usar um trecho da música 'Domingo', do Só Pra Contrariar': "Cola teu rosto no meu, lalaiá", escreveu ela, que ainda usou uma figurinha de coração.