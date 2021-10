Antonela Avellaneda - Andrea Schaefer

Publicado 09/10/2021 06:00 | Atualizado 09/10/2021 08:59

Antonela Avellaneda, a argentina libriana, torcedora do Boca Juniors e eterna musa do 'BBB 4', posou em um ensaio sensual para a edição de outubro revista digital Diamond Brazil. Em sua entrevista para a publicação, ela conta que tem fetiche por pés e que considera a boca algo irresistível em um homem ou mulher. A também ex-participante do 'Ilha Record' ainda garante que para um homem conseguir conquistá-la ele precisa ser engraçado, educado e fazê-la rir.