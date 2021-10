Pablo Oliveira e Amaral Bastos - Reprodução

Publicado 09/10/2021 02:00

Ele gosta de ser chamado de alfaiate por conta do seu estilo clássico e é justamente pela sua marca registrada, que Hélio Moreno vem conquistando cada vez mais clientes. Na festa de lançamento do clipe da cantora e atriz, Letícia Ramos, os figurinos elogiadíssimos dos atores Pablo Oliveira e Amaral Bastos levavam a assinatura do profissional. "O Hélio é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. Você chega no ateliê, ele avalia e já sabe o seu tamanho. Ele ama o que faz, trabalha com prazer e isso reflete na roupa", explica Pablo, que é influenciador e um dos idealizadores do projeto, 'Mansão dos Influencers'.

Amigo e sócio de Pablo, Amaral Bastos também elogiou o profissional. "O interessante do Hélio é o bom gosto. Ele é craque da moda", completou.