Participante da primeira temporada do reality da MTV, 'De Férias com Ex Brasil', Lis Aguiar está em Montepellier, no sul da França, há quase uma semana. A modelo não foi para desfilar nem conferir os últimos lançamento da Semana de Moda de Paris, na capital francesa, onde várias famosos estavam no final de setembro. Ela foi direto encontrar o seu novo affair, zagueiro do Flamengo emprestado até o final deste ano para o clube da cidade, Matheus Thuler. A coluna soube por uma pessoa próxima ao jogador que o romance é recente, mas tem tudo para ganhar o status de namoro, já que os pombinhos estão bem envolvidos. Até o final do ano passado Lis, que tem uma irmã gêmea, Luanna, era namorada do caçula de Luma de Oliveira e Eike Batista, Olin.