Luidd - Divulgação

Publicado 08/10/2021 15:06

Novo pupilo do DJ Rennan da Penha, Luidd acaba de lançar, nesta sexta-feira (8), em todas as plataformas digitais, o EP 'Furduncinho do Luidd'. O novo projeto tem seis faixas e marca a estreia do cantor e compositor paraense, que promete bombar na cena. O EP conta com músicas como “Vagabundo”, faixa autoral de destaque no álbum, que tem um refrão chiclete – daqueles que ficam na cabeça da galera, além de outras canções como “Para de Postar Mentira” e “Foi Tão Bão”.

Os clipes das músicas, que contam com gravação ao vivo, serão lançados ao longo do fim de semana no canal do selo Hitzada, do DJ e produtor Renna da Penha. O cantor está animado com este novo projeto. Nascido em Belém do Pará (PA), ele foi para o Rio de Janeiro (RJ) aos 20 anos em busca de seu maior sonho: “cantar e espalhar alegria”, segundo suas próprias palavras.



“O 'Furduncinho do Luidd' é um trabalho que já está na rua e presente no nosso repertório de shows. As pessoas que nos acompanham também estavam ansiosas para esse momento”, conta Luidd, que participou ativamente do processo de produção do lançamento do EP. Além de ter a benção de Rennan, o pagodeiro traz em seu EP parcerias como Lincoln de Lima, produtor musical de grandes nomes do pagode, como Ferrugem e Dilsinho.