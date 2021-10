Lary Bottino - Reprodução

Publicado 08/10/2021 15:26

Velha conhecida de Rico Melquiades, Lary Bottino conversou com o peão na tarde desta sexta-feira (8) e reprovou as últimas atitudes em 'A Fazenda 13'. "Eu não concordo com nada que você faz e não vou ficar cheirando o seu c** igual essas meninas que nem te conhecem. É isso que eu fico p**", começou Lary. As meninas a quem ela se referem provavelmente são Dayane e Aline.



"Elas não cheiram o meu c**, elas conversando comigo. Da mesma forma que você lá, não é que você passava pano, você falava e virava as costas para mim. Elas falam que eu tô errado sim", rebateu.

"Eu não viro as costas pra você não, você é meu amigo", explicou a peoa. "Eu tô falando lá [De Férias Com o Ex Brasil], do jeito que você virava as costas lá, elas não viram aqui, mas ela não falam que eu tô certo não", lembrou Rico.



"Eu acho que ontem, independente das pessoas estarem debochando ou não, e daí? F**. Você também faz isso toda hora e ninguém joga café no chão. Entendeu? Você não pode ficar prejudicando o coletivo. Isso não existe, cara. Não existe o que você fez ontem".



A ex-De Férias com o Ex ainda falou do momento em que jogaram iogurte nele após Rico jogar o café fora. "Toda vez que você fizer uma reação assim elas vão ter a mesma reação, entendeu?".