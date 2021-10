Romário - Reprodução/Instagram

RomárioReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2021 19:52 | Atualizado 09/10/2021 08:56

Romário e Edmundo não se bicam e essa rivalidade é antiga com alguns momentos de trégua. Depois de ter sido chamado de ‘vaidoso’ e ‘egocêntrico’ pelo Animal em uma entrevista ao podcast Inteligência LTDA, o senador não deixou barato. “Isso não existe, a gente teve nossos problemas lá atrás. Tem que falar comigo (para acabar com o problema)? A gente joga futevôlei juntos na praia, contra e a favor. O cara vai na minha pelada na minha casa, na minha resenha na minha casa, depois de 15 anos fica mandando essa letra? Isso é coisa de cu***, vacilão do car****”, disse em entrevista ao podcast, 'Cara a Tapa', do jornalista Rica Perrone.

“Para mim, a gente estava ótimo, sempre se falando. Estava! Acho que agora não vamos mais. Tem três semanas que a gente se encontrou na praia, um mês ou dois que ele foi na minha casa jogar futebol, uns quatro meses que foi na resenha da minha casa. Que recalque é esse? Eu nunca tive problema, sempre foi ele”, completou.

Romário e Edmundo atuaram juntos no Vasco da Gama, Flamengo e seleção brasileira. O ex-atacante, que jogou também lá fora no Barcelona, PSV Eindhoven e Valencia, assumiu o maior erro de sua carreira. "Foi não ter ido procurar o Felipão, em 2002, para resolver as fofocas, que chegaram em relação a mim. Talvez, se eu tivesse definitivamente ido até ele, poderíamos ter resolvido e eu poderia ter jogado a Copa do Mundo. Deixei de ganhar uma Copa".