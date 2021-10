Dayane Mello - Reprodução de internet

Publicado 09/10/2021 08:47

Em conversa com Aline Mineiro, na noite desta sexta-feira (9), Dayane Mello contou uma experiência nada agradável de quando conheceu o participante Bil Araújo aqui fora. Segundo a modelo, na ocasião ele vivia um affair com sua amiga, Stéfani Bays, quando o viu pela primeira vez pessoalmente.

"Ele chegou, nem olhou na cara dela, foi como se ela fosse uma estranha. Foi assim que eu conheci ele, dessa maneira. Ele tratando ela como uma estranha, ela chorando", conta Day sobre a amiga. A ex-Big Brother Itália ainda revelou como Bil tratou o relacionamento que tinha com Stéfani.

"Ele é podre como pessoa, como homem, como tudo. Ele não presta. O homem que transa com você todos os dias e depois liga e diz: 'Não vou mais poder ficar com você porque vou entrar em um reality' e no outro dia ele se encontram em uma festa e ele nem olha na cara dela", revelou.