Cenas de 'Se Sobrevivier, Case'Reprodução

Publicado 09/10/2021 05:00

A produção do reality 'Se Sobreviver, Case', exibido pelo Multishow, está em busca de casais famosos para iniciar as gravações da nova temporada da atração, que deve estrear em novembro deste ano. No programa, casais de namorados enfrentam um teste extremo de relacionamento isolados no meio da Mata Atlântica, apenas com itens básicos e completamente nus. No fim, decidem se casam ou não.