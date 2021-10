Marcos Mion estreia no 'Caldeirão' no dia 4 de setembro - Divulgação / TV Globo

Marcos Mion estreia no 'Caldeirão' no dia 4 de setembroDivulgação / TV Globo

Publicado 09/10/2021 05:00 | Atualizado 09/10/2021 08:59

'Túnel do Amor', novo reality de confinamento apresentado por Marcos Mion, no Multishow, está com sua produção a todo vapor. Com formato original, a atração, que é uma parceria com a produtora Floresta, já começou a selecionar os participantes e, inclusive, enviou as regras para montar as malas.

O manual de orientação diz que, para o programa, é permitido levar uma mala de 23 kg, que ficará lacrada e guardada com a produção, enquanto os participantes fazem o pré-confinamento de cinco dias em hotel. Também é permitido levar uma mochila ou mala de mão, que após o confinamento será guardada pela produção.



Entre os itens básicos solicitados estão pasta e escova de dente, shampoo, desodorante, sabonete, condicionador, lâmina de depilação e outros para higiene pessoal. As roupas devem estar passadas a ferro, os calçados lavados e higienizados.



Não é permitido roupas ou acessórios com logomarcas visíveis, camisetas de times de futebol e acessórios que atrapalhem a captação do microfone de lapela. Também não podem eletrônicos com acesso à internet, livros, aparelhos de som ou jogos.



Entre as sugestão de roupas para serem levadas estão peças para balada/festa, roupa casual, de atividade física, de banho, pijamas, lingeries, acessórios, chinelos e sapatos. Remédios são proibidos, pois a produção irá disponibilizar uma 'Caixa Farmácia'. Em caso de medicamentos de uso controlado, o participante deverá separar a quantidade necessária para o período das gravações e apresentar a receita médica. Estes remédios deverão estar lacrados.

Quanto aos cigarros, cada um leva o seu e a quantidade de acordo com o que irá consumir no período confinado.