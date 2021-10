Rafael Vanucci - Reprodução

Publicado 08/10/2021 20:31

O produtor musical Rafael Vanucci perdeu 82 kg após se submeter a uma cirurgia bariátrica e os seus seguidores não cansam de elogiar o novo visual do também empresário. Tudo começou depois que Marília Mendonça ressaltou o profissionalismo do filho caçula da cantora Vanusa, que vai completar um ano de morta no mês que vem. Rafael postou uma foto nos stories do Instagram usando uma camisa antes da operação feita em junho do ano passado provando que hoje cabe quase que dois dele na peça. "82 kgs off [a menos]", escreveu ele na legenda.